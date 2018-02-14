В США борец с насилием в церквях арестован за детскую порнографию

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В США борец с насилием над детьми в католических церквях был сам арестован за хранящуюся у него детскую порнографию и наркотики. Это произошло в штате Айдахо.

Ранее 72-летний мужчина сам был католическим священником. Теперь его обвинили сразу по 14 событиям. Десять из них – это развратные действия по отношению к детям.

Другие два касаются распространения среди несовершеннолетних материалов «взрослого» характера. Оставшиеся два - это хранение наркотиков.

Томас Фошер был арестован после того как прокуратурой штата было получено судебное постановление на осуществление этого действия..

Одновременно Фемида выдала ордер на проведение обыска в его доме. Подозреваемый брал его в аренду у Католической церкви.

Предварительное следствие показало, что Фошер был активным участником тех сайтов, на которых собираются педофилы. В его компьютере множество порно-материалов, относящихся к запрещённым на территории штата.

Впрочем, он может выйти под залог, размер которого установлен в 250 тыс. долларов.

Фошер получил известность после того, как многие годы выступал с критикой Католической церкви за то, что там священниками совершается насилие над детьми.