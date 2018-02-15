В Баварии культ Третьего рейха организовали немецкие трубочисты

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Немецкие трубочисты решили организовать культ Третьего рейха. Ученики баварской школы чистильщиков каминов возродили фашистскую идеологию.

Стало известно, что в самой знаменитой немецкой школе чистильщиков каминов в ФРГ возобновляется идеология Третьего рейха. Каждое занятие в данном учебном заведении начинается приветствием и поклонением фюреру.

Немецкое общество шокировано тем, что молодежь в школе чистильщиков учат "зиговать" и вести себя очень вызывающе. Занятия проходят здесь не за партами, а сидя на бильярдном столе с сигаретой и банкой пива в руках. Как известно из исторических фактов, чистильщиками в фашистской Германии могли быть только чистокровные арийцы, которые состояли на службе у гитлеровского режима. Такая необходимость возникла из-за того, что трубочисты беспрепятственно могли попадать в любое жилище и доносить услышанную информацию.

Немецкое общество возмущено тем, что фашистское мышление возрождается в современной Европе. Многие немцы возмущены тем, как мог человек, исповедующий подобную идеологию, преподавать молодому поколению и прививать им неправильные жизненные ценности.