В Великобритании мужчина заснял на видео проказы полтергейста

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Житель Великобритании, который является супругом и отцом троих детей, заявляет, что в шкафу его спальни живёт настоящий полтергейст. Мужчина заявляет, что привидение разбрасывает одежду и открывает дверь по ночам. Хозяину дома удалось запечатлеть на видео всё происходящее и выложить запись в интернет.

Мужчине удалось заснять на камеру своего смартфона полтергейста, который обитает у него дома в обычном шкафу. На записи можно заметить, что вся семья испуганно наблюдает, как двери открываются самостоятельно. Глава семейства даже проверил, есть ли кто-то шкафу, но оказалось, что никого там не было.

Однако, как сообщают люди в своих комментариях к данному видеоролику, происходящее - это не проделки приведения, а просто работа вентиляционной системы. Шкаф британца является не просто шкафом в традиционном понимании этого слова, он является гардеробной комнатой. Для того, чтобы в ней не было сырости, существует система вентиляции, которая подключается к общей шахте. Именно поэтому, когда включается вентиляция, двери шкафа начинают открываться или же закрываться. Что касается разбросанных вещей, то это могут делать маленькие дети, которых в доме мужчины живёт трое.