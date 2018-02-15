Сутенеры вербуют проституток с помощью колдовства

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Мигранты из Нигерии занимаются проституцией по той причине, что их якобы заколдовали сутенеры.

Нигерийские проститутки все, как одна, рассказывают одну и ту же историю. Якобы в Нигерии им "промывают мозги" специально обученные люди, обещая им замечательную жизнь в Европе. При этом перед отправлением проводится ритуал черной магии.

После всех мероприятий по черной магии мигрантки верят в то, что в случае их непослушания вербовщику они могут умереть.

Соцработники в Европе неоднократно сталкиваются со страхом проституток перед заклинанием, из-за которого они вовсе не хотят покидать свое занятие и страну.