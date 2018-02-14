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Китаянка, переживая за сумку, прошла рентген на сканере с багажом

Сегодня, 00:55

Китаянка настолько переживала за судьбу своей сумки, что оказалась внутри багажного сканера. Пассажирка не успела даже снять свои туфли на шпильке перед тем, как встать на конвейер.

 Видеоролик с пассажиркой из Китая поразил обозревателей Сети. Одна из жительниц китайского города Дунгуань настолько распереживалась за судьбу своей сумки, что самостоятельно залезла в багажный сканер и прошла рентгеновское сканирование вместе с поклажей. Контролеры сначала были шокированы увиденным изображением человеческого женского тела на мониторах, где транслируется содержимое внутри сумок, перевозимых пассажирами.

Но окончательно сотрудники аэропорта были «добиты» тем, что после того, как женщина прошла через сканер, она также реально открыла свою сумку и проверила ее содержимое. Пассажирка очень переживала, чтобы ее поклажу не похитили грабители.


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