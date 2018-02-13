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Мерзкое видео покорило Сеть: Женщина готовит еду по новой методике

Вчера, 23:54

Новая кулинарная технология приготовления пищи разорвала на части интернет-обозревателей. На видео ресурсе показано, как повар предварительно измельчает нужные продукты своим ртом, а потом выкладывает их в тарелку.

 На ресурсе Mashable один из ведущих местных поваров показал фактическое применение новой кулинарной методики при приготовлении еды. Он утверждает, что таким образом приготовленная еда будет более сочной и вкусной для посетителя кафе, ресторанов и просто гостей. Видеорецепт приготовления рождественской индейки с начинкой шокировал всех обозревателей в Сети, даже тех, кто не любит мясо.

Люди брезгливо отзывались после просмотра, не стесняясь оставлять самые разные комментарии. Суть приготовления блюда заключается в предварительном измельчении продуктов непосредственно зубами самого повара. После этого, он выплевывает содержимое своего рта в тарелку, а только потом еда поступает в потребителю.


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