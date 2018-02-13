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Полиция прибыла в офис Обамы из-за письма с подозрительным порошком

Вчера, 23:23

Полиция прибыла в офис Обамы по причине письма с содержащимся в нём подозрительным порошком белого цвета. Сейчас её представитепи заняты осмотром кабинетов.

 Сообщения о данном событии содержат американские СМИ. Они информируют, по адресу здания, где размещается офис бывшего президента США пришло письмо. Сотрудники, вскрывшие его, обнаружили наличие там неизвестного порошка белого цвета.

Адресат послания находится в Гонконге, но свой обратный адрес он на конверте не указал.

Ранее поступление подобного послания было отмечено в адрес сына Дональда Трампа. Конверт был вскрыт его супругой. Она сразу же после этого была госпитализирована, чтобы соблюсти меры предосторожности.

После исследования содержимого конверта, специалисты не обнаружили в нём ничего, представлявшего опасность.

В то же время мировые СМИ сообщают о неприятной тенденции рассылки подобных посланий с непонятным содержимым.

Одно из них поступило также в Вестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента. В конверте также был белый порошок. Представлял ли он угрозу, не сообщается.


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