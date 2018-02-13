Коллекционеры продают жуткое "пособие о сексе" XVIII века

Вчера, 23:27

Коллекционеры продают жуткое «Руководство по сексу» 1720 года. Книга была запрещена до середины минувшего столетия из-за содержания.

Впервые труд под наименованием «Шедевр Аристотеля» вышла в свет в 1684 году в Лондоне. Он являет собой своеобразный учебник по семейным отношениям и сексу. К примеру, автор рекомендует мужчинам принимать в пищу яйца, голубей, воробьев, комаров, имбирь и репу для улучшения половых способностей. В книге имеется информация, что отклонения у младенцев могут появляться по причине чересчур богатого воображения у родителей, думающих во время занятий сексом совсем о других вещах. До 60-х годов XX века в мире действовал запрет на эту книгу, который объясняется такими причинами: на страницах издания представлены картинки чудовищ, порожденных неестественной связью женщин с животными. Также необходимо иметь в виду, что эту литературу написали во время инквизиции, когда в Британии продолжали сжигать ведьм.