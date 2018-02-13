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Родная сестра Ким Чен Ына напугала гостей Олимпиады-2018 в Пхенчане

Вчера, 23:29

Гости и участники Олимпиады-2018 в Пхенчане испугались появления родной сестры Ким Чен Ына в зале. Особенно этот факт тронул обозревателей социальных сетей.

 Младшая сестра Ким Чен Ына, лидера КНР, посетила Олимпиаду-2018 в Пхенчане. Ее присутствие в составе одной из команд шокировало как присутствующих в зале гостей, так и обозревателей в Сети. 30-летняя Ким Йо Чжон действительно приходится сестрой корейского лидера, она активно занимается общественной деятельностью.

По внешнему виду можно сразу сказать, что ничего агрессивного в девушке нет, но многие присутствующие на Играх насторожились таким отношением. Аналогичную реакцию сестра лидера КНР вызвала и у почитателей социальных сетей. На просторах интернета об этом просто оставлены не комментарии, а повествования. Люди напуганы этой реакцией и доброжелательством корейской жительницы.


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