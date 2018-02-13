В Болгарии грабители вынесли тайно 20 компьютеров из-за биткоинов

Вчера, 22:57

В Болгарии неизвестные похитили около 20 компьютеров для нелегальной добычи заветных биткоинов. Это происшествие стало резонансным в связи с высоким уровнем спроса криптовалюты.

Сотрудники полиции Болгарии расследуют преступление, которое произошло в юго-западной части страны. Там, в одном помещении, неизвестные злоумышленники, незаконно проникнув внутрь, сумели обойти сигнализацию и унести 20 компьютеров. Сумма ущерба составляет 150 тысяч евро. По гипотезам сотрудников полиции, мотив кражи оргтехники обусловлен потребностью в добыче криптовалюты, а именно биткоинов.

Именно высокий уровень спроса на торговых биржах мог разогреть большой интерес грабителей, чтобы завладеть компьютерами, с помощью которых устроить торги и наполнить свой кошелек заветными монетами. В данный момент грабителей ищут. Подробности расследования не уточняются временно. Как только неизвестных похитителей отыщут, наказание им будет суровым согласно действующего законодательства Болгарии