В Британии МВД создало методику определения он-лайн пропаганды ИГ*

Вчера, 22:30

Система МВД Британии, используя новую методику, может до 94% определить пропаганду ИГ* в сети. После того, как любая экстремистская информация будет обнаружена, ее автоматически удалят.

На официальном сайте МВД Британии появилось сообщение, что с 13 февраля начинает работать специальная программа, которая сможет безошибочно определить он-лайн пропаганду ИГ в сети. С помощью налаженной работы алгоритмов, все действия приложения полностью синхронизированы. Как только информация об экстремизме будет найдена, ее немедленно система удалит, чтобы обозреватели не смогли прочесть или увидеть нечто похожее. Аналогично специальная методика распознает и видеоматериалы, касающиеся идеологии ИГ.

Их также постигнет аналогичная участь. Эксперты утверждают, что новые последователи идеологии ИГ* черпают соответствующую информацию с интернета, куда ее отправляют непосредственно активисты террористической организации. Далее, все идет по цепной реакции, интерес толкает обозревателей на реальные преступные действия. По некоторым данным, методика МВД Британии может уже определить 95% пропаганды ИГ.