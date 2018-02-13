У индийской пенсионерки из яичника удалили 12-килограммовую опухоль

Вчера, 19:55

Daily Mail сообщает, что недавно в Индии врачи вырезали у 70-летней пенсионерки по имени Лиле Бай злокачественную 12-килограмовую опухоль. Она была размером 40х35 сантиметров. Из-за новообразования пожилая женщина выглядела как беременная.

В сообщении говорится, что опухоль имела вес в 11,8 килограмма. До таких размеров она развилась в яичнике 70-летней Лиле Бай за два года. Хирурги отмечают, что если бы женщина не решилась бы на операцию, то опухоль просто взорвалась в организме. Во время операции пациентка находилась в очень тяжёлом состоянии.

Примечательно, что женщина о своём заболевании знала, но к врачам не обращалась. Связано это с тем, что у неё не было денег на операцию и лечение.

Её семье так и не удалось скопить нужную сумму, когда пенсионерку доставили в больницу с сильными болями. Врачи оперировали больную сразу же после госпитализации из-за опасности её жизни.

Хирурги отмечают, что после их вмешательства женщина чувствует себя очень хорошо. Процесс восстановления проходит быстро и легко.