В Ереване на заседании горсовета произошла драка из-за фекалий

Сегодня, 18:51

В Ереване на сегодняшнем заседании представителей горсовета произошла потасовка, в которой активно участвовали и женщины. Причиной стал «подарок» из фекалий, предназначенный мэру Тарону Маргаряну от оппозиционеров «Еркир цирани» («Страна абрикосов»).

Сегодня, 13 февраля, в ходе заседания Совета Старейшин в Ереване между городскими депутатами произошел конфликт. Оппозиционеры в поддержку жителей Нубарашен, которые жалуются на зловоние из-за канализации у тюрьмы, принесли на собрание банки с канализационной водой. Они предназначались в качестве «подарка» для мэра Тарона Маргаряна.

Представители мэрии преградили оппозиционерам путь, из-за чего вода с фекалиями была пролита на пол. Сама ситуация превратилась в серьезную потасовку между чиновниками, в которой принимала активное участие и женская половина. В результате был объявлен перерыв.