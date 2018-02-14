Снаряды и гранаты времен ВОВ раскопали в Северной Осетии

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13 февраля стало известно, что в ходе раскопок в Северной Осетии археологи обнаружили снаряды еще со времен Великой Отечественной войны. Раскопки проводились археологами в Кировском районе республики.

На данный момент поисковая комиссия министерства внутренних дел под названием «долг и честь» продолжает поисковые раскопки по нахождению исторических фактов времени ВОВ. Сейчас раскопки ведутся в Кировском районе Северной Осетии, где состоялись жестокие битвы в честь освобождения Северного Кавказа.

Известно, что сейчас в районе поселения Комсомольское поисковый отряд нашел более 65 артиллерийских снарядов и десять ручных противотанковых и пехотных гранат, а также патроны и детонаторы.

Отрытые экспонаты передадутся в музей ВОВ, потому что они являют под собой большую историческую ценность для страны.