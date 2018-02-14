В Великобритании девушка сбросила 50 кг из-за «ужасного» секса

Сегодня, 04:30

В Великобритании Бонни Стейнер сбросила 50 килограммов из-за «ужасного секса». Теперь девушка готова к новым переменам в жизни на новом популярном шоу, где найдет свою любовь.

33-летняя гражданка Великобритании Бонни Стейнер четыре года назад после родов сильно набрала вес. Девушка была уверена, что всегда сможет есть что и сколько захочет, а потому ни в чем себе не отказывала. В результате ее в буквальном смысле раздуло до 105 килограммов.

Первым, что заставило британку взяться за фигуру, это ее конь по кличке Атос, на котором она больше не могла кататься в свое удовольствие. Также упала самооценка, а каждый секс имел характеристику «ужасно». Бонни Стейнер похудела на пятьдесят килограммов и ее уверенность растет с каждым днем все выше. На популярном шоу красотка надеется найти свою вторую половинку.