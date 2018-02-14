Молдаванин продал коллекцию редкого вина для своих похорон

Сегодня, 00:30

Молдаванин Дмитрий Татару, известный на весь мир коллекцией своего вина, продал её, чтобы выручить деньги для своих похорон. Собирать её он начал ещё в 1989 году.

В коллекции более тысячи различных бутылок. В них не только редкие вина, производившиеся в СССР, но и спиртное, произведённое во многих других странах мира.

Мужчина проживает в Каларашском районе в селе Садова. Ранее он был сельским учителем и бондарем. Его коллекция вина известна по всему миру. В ней есть такая водка, как «Иосиф Сталин», редкие вина из КНДР, Португалии и Испании.

После выхода на пенсию, Татару, которому сейчас 80 лет, задумался о похоронах. Чтобы собрать на них деньги он решился на продажу коллекции. Его пенсии, полагает мужчина, на похороны, как ни собирай, не хватит. При этом он не хочет, чтобы на них тратились его родственники.

Сам он родился в другом селе. В Садова у него нет никого из близких. Дочка лишь одна и та – в Кишенёве. Она и нашла покупателя для коллекции. Стоимость сделки не разглашается.

Комнату, где сейчас хранятся раритеты, опечатал их новый владелец. По условиям сделки, заходить туда может лишь дочь во время посещения отца.