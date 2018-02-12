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На границе Болгарии задержали боевика ИГИЛ

Вчера, 23:27

В Болгарии при попытке перейти границу задержали вероятного боевика запрещенной в России организации ИГИЛ*. Об этом сообщили местные СМИ.

Уроженец Марокко, которого подозревают в террористической деятельности, задержан га турецко-болгарской границе. Известно, что он разыскивался Интерполом за членство в «Исламском государстве». Болгарские рубежи он намеревался пересечь, используя фальшивые документы, сделанные якобы во Франции. Он арестован на 90 суток.

Местные издания утверждают, что злоумышленника задержали в середине января вместе с другими нелегальными мигрантами из Сирии, после чего их поместили в лагерь для беженцев закрытого типа. Правоохранительным органам он представился сирийцем, но сотрудники службы безопасности смогли оперативно установить его личность. Находясь в судне, мужчина опроверг обвинения в терроризме, отметив, что желает возвращения в Марокко. Если его вину докажут, боевик может ближайшие 30 лет провести в тюрьме.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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