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Президент Филиппин приказал простреливать вагины протестанткам

Вчера, 22:35

Глава Филиппин издал указ для военного командования своей страны по поводу вагин гражданок. Он приказал солдатам простреливать гениталии женщинам-оппозиционеркам.

Один из последних нормативных актов, который был подписан действующим президентом Филиппин Родриго Дутерте, стал указ о действиях военных относительно женщин-оппозиционерок. Политик настоятельно приказал военным солдатам простреливать вагины таким сторонникам вооруженного движения. Феминистки активно воспротестовали такому нечеловеческому поступку и окрестили Родриго «мачо-фашистом».

После этого сообщения в СМИ, в защиту Дутерте выступил его пресс-секретарь.

Он назвал указ простой шуткой, а действия главы Филлипин шутливой затеей. Он подчеркнул, что именно юмор Родриго привлекает к его деятельности множество внимания. На самом деле никто из военных с оппозиционерками так поступать не будет. Хотя некоторые представители политического общества государства все же начали опасаться указов президента Дутерте.


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