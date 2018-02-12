В Японии открыли кафе для девушек с большой грудью

Вчера, 22:18

Благодаря социальным сетям бизнесмены узнали о новой моде фотографироваться: девушки надевают через голову сумку с длинным ремешком, который «очерчивает» их пышный бюст. Увиденное на фото предприниматели решили воплотить в жизнь. Так появилась идея для открытия нового типа общественного кафе в столице Японии.

Такой тип фотографий можно увидеть во многих аккаунтах на Instagram японских девушек. Преимущество такого ношения сумки в том, что ремешок перетягивает грудь, визуально увеличивая ее и делая привлекательнее.

Плотский интерес у мужчин наверняка затянет их в новое кафе, думают бизнесмены.

Пока учреждение нового формата общепита не будет занимать много места: всего 4 места. Для того, чтобы не было больших очередей, поситетелям кафе нельзя будет «кушать» дольше 90 минут. Остальные подробности такого заведения пока остаются в тайне, но ожидается, что внутри обязательно будут находиться девушки в таких «нарядах». Открытие кафе запланировано на 25 марта.