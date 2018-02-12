CIT назвала имена бойцов «ЧВК Вагнера», погибших при бомбардировке коалиции

Сегодня, 18:44

Независимые исследователи Conflict Intelligence Team назвали имена солдатов Российской Федерации, компании, более популярной как «ЧВК Вагнер», которые погибли при атаке самолетов коалиции вместе с Соединенными Штатами Америки 7 февраля.

По ранее известным данным Conflict Intelligence Team, от авиабомбардировки коалиции погибли Алексей Ладыгин (Рязань), Станислав Матвеев и Игорь Косотуров (город Асбест Свердловская область) и Владимир Логинов.

По предварительным данным организации, Ладыгин и Косотуров ранее были участниками военных действий на Донбассе, а Владимир Логинов был участником казачьего сопротивления.

Известно, что погибло больше солдат, но организация CIT не называет имена погибших. Министерство обороны РФ говорит обратное, что никто из граждан Российской Федерации от бомбардировки коалиции в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии не пострадал.

9 февраля телеканал CBS поделился информацией, что в следствие авиаударов пострадали «российские наемники». Об этом же происшествии рассказал ранее военно-командующий самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков). Он сказал, что в военных действиях в Сирии под видом военных из Сирии воюют солдаты «Вагнера».