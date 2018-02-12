В Канаде 29-летняя девственница забеременела с помощью ЭКО

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Из-за отвращения к сексу 29-летняя жительница Канады решила забеременеть с помощью искусственного оплодотворения. Удивительным является тот факт, что, будучи беременной, она является девственницей.

Канадка утверждает, что с самого детства она испытывает омерзение от поцелуев и интимной близости. Она ни разу не была с мужчиной и не планирует вступать в сексуальные отношения с кем-либо и после рождения ребёнка. Девушка призналась, что ей было нелегко смириться с тем фактом, что она вынашивает биологически чужого ей ребенка, однако желание стать матерью для неё оказалось намного сильнее. Сама процедура оплодотворения была достаточно трудоёмкой и прошла успешно далеко не с первого раза.

Ранее мы писали, что в США сотрудница морга забеременела от трупа. Женщина вступила в интимную связь с мёртвым мужчиной и через некоторое время обнаружила, что носит в себе его ребёнка.