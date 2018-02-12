Фигуристка из Канады спасла собаку, которую хотели съесть на обед в Корее

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Канадская фигуристка Меган Дюамель рассказала на своей страничке в Instagram о спасенной ею таксе, которой хотели пообедать жители Южной Кореи. Она также призывает остальных спортсменов забрать из Пхенчхана собак, обреченных на смерть.

Собаку породы такса Меган назвала Му-Тае. Однако забрать ее к себе домой спортсменка не сможет, так как у нее уже есть домашние любимцы. В таком случае она намерена отдать собаку в хорошие руки.

Стоит отметить, что каждый год в Корее выращивают почти 2 миллиона собак, которых отправят себе на съедение. Также известно, что на подобных собачьих фермах питомцев избивают, лишают воды и еды, держа их в клетках.

Однако мнение пользователей по поводу публикации фигуристки разделилось. Кто-то заявил. что вообще-то такс в Корее не едят. Остальные же просто похвалили спортсменку за хороший поступок.