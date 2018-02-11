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Акушеркам запретили называть беременных "она" и "роженица"

Вчера, 21:43

В Британии акушеркам запретили называть беременных и уже родивших матерей словами "она" и "роженица". Специалисты в области медицины уверены, что такие обращения могут обидеть женщин, которые и так в этот период находятся в неустойчивом эмоциональном состоянии.

Чтобы подбодрить будущих или уже родивших мам акушерам рекомендуют использовать выражения "здоровый малыш" и "Хорошо справляетесь". Однако эксперты не рекомендуют в своих обращениях к женщинам употреблять слова "она" и "роженица".

По мнению специалистов, общение в таком ключе может негативно сказаться на настрое женщины, которая ждет или недавно родила ребенка. Кроме того эксперты советуют называть пациенток родильных домов только по имени.


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