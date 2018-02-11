В США грузовик разорвал девушку пополам

Сегодня, 14:49

Коллин Александр попала в аварию в 2011 году, в результате, ее практически разорвало пополам, однако она выжила, а через несколько лет учувствовала в марафоне, и теперь собирает деньги в помощь больным.

Страшная авария произошла 8 октября 2011. Коллин Александр ехала на велосипеде вдоль побережья в Коннектикуте. Однако в один момент ее сбил грузовик, водитель которого не заметил знак "стоп".

Ее доставили в больницу, где врачи тут же перелили ей кровь и начали бороться за ее жизнь. Ее прооперировать, несколько раз девушке запускали сердце, и чудом спасли пострадавшую. Когда она пришла в себя, то очень плохо себя чувствовала, была подавлена, каждое движение сопровождалось болью. Больше всего пострадали ноги и живот.

Она не знала как жить дальше, а однажды поняла, что хочет бороться за свою жизнь, испытала большую благодарность ко всем людям, которые боролись за нее, и захотела сделать что-то для них. После реабилитации Колин организовала благотворительный велотурнир, благодаря которому собрала более $10 тыс. (около 560 тысяч рублей), которые направила на помощь больным.

А спустя 9 месяцев она пробежала огромное расстояние на инвалидных ходунках и с колостомическим мешком, прикреплённым к животу, в костюме Чудо-женщины в марафоне под названием "Супергерой". Свою медаль она вручила хирургу, спасшему ее жизнь.