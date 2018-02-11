В Германии мужчины погибают из-за мастурбации

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В Германии мастурбация становится причиной летального исхода одного-двух мужчин ежегодно.

В Германии довольно опасная практика мастурбации ежегодно становится причиной смерти одного-двух человек на несколько миллионов жителей. Причем медики считают, что этот показатель гораздо выше, так как родственники довольно часто предпочитают не предавать огласке такую причину смерти своих близких из-за стыда, и в подобной ситуации данные случаи официально не регистрируются.

Внезапная гибель может наступить в результате искусственной гипоксии - недостатка кислорода в организме мужчины, называется такая смерть аутоэротической.

Так, в ожидании большего оргазма, человек все более душит себя, что вызывает сильный стресс, и оказывает сильнейшую нагрузку на сердце, приводя к летальным исходам. Жертвы аутоэротической смерти довольно часто склонны к нестандартным методам получения удовольствия, помимо онанизма. Например, известно о добровольном совмещении мастурбации с насаживанием на кол, ударами электрошокером.

Отмечается, что в 2016 году население Германии превышало 82 миллиона человек, и от опасных видов мастурбации погибли минимум 40 человек.