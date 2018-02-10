VistaNews.ru


Русские хакеры требуют от Marvel 35 млн рублей

Вчера, 22:15

Российский филиал кинокомпании Marvel уже четыре года шантажируют русские кибер-пираты.

Также они воздержались комментировать тот факт, что за те четыре года, которые вымогатели ведут диалог с компанией, полиции в руки не попало ни одно обвинительное заявление. Как стало известно, целью русских хакеров является денежная сумма в размере 35 миллионов рублей.

В ходе расследований была установлена личность одного из вымогателей. Им оказался бывший работник сторонней компании, имеющий доступ к финансовым документам кинокомпании. Судом злоумышленник был приговорен к штрафу в размере $156 тысяч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.