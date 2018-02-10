Русские хакеры требуют от Marvel 35 млн рублей

Вчера, 22:15

Российский филиал кинокомпании Marvel уже четыре года шантажируют русские кибер-пираты.

Также они воздержались комментировать тот факт, что за те четыре года, которые вымогатели ведут диалог с компанией, полиции в руки не попало ни одно обвинительное заявление. Как стало известно, целью русских хакеров является денежная сумма в размере 35 миллионов рублей.

В ходе расследований была установлена личность одного из вымогателей. Им оказался бывший работник сторонней компании, имеющий доступ к финансовым документам кинокомпании. Судом злоумышленник был приговорен к штрафу в размере $156 тысяч.