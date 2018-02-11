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В США угонщик попросил хозяйку автомобиля помочь его завести

Сегодня, 06:30

В США произошел курьезный случай с криминальным подтекстом. В одном из городов Миннесоты злоумышленник не смог вновь завести угнанный им внедорожник и попросил хозяйку автомобиля о помощи. Мужчине «помогли» полицейские.

По информации местных изданий, действия разворачивались стремительно и непредсказуемо. Владелица Jeep Grand Cherokee припарковалась возле маркета и пошла за мелкой покупкой, поленившись заглушить двигатель. Этим не замедлил воспользоваться 37-летний безработный по фамилии Уилсон, который сел за руль и благополучно скрылся. Однако через некоторое время угонщику пришлось остановиться, после чего он уже не смог самостоятельно завести заблокированный двигатель.

Мужчина не придумал ничего лучшего чем позвонить хозяйке внедорожника и попросить ее совета, каким образом можно запустить мотор и продолжить движение. Дерзкому угонщику все объяснили прибывшие полицейские. Теперь Уилсону обеспечен бесплатный ночлег и еда по расписанию.


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