В Великобритании стартовал флешмоб в поддержку обвисшей груди

Сегодня, 04:30

В Великобритании стартовал флешмоб #SaggyBoobsMatter в поддержку обвисшей груди. Его запустила блогер Чедера Эгрю, которая призывает женщине не стесняться этого.

В 16-летнем возрасте Чедера Эгрю начала стесняться своего бюста, так как он был обвисшим, а рекламы нижнего белья показывают манекенщиц с упругими формами. Она понимала, что, надев любой бюстгальтер, не станет похожей на модель. Тогда девушка решила, что сделает пластику уже совершеннолетней. Спустя три года британка переосмыслила свое отношение к собственному телу и уже четыре года принципиально не носит лифчики.

Чедера Эгрю запустила флешмоб #SaggyBoobsMatter, чтобы поддержать девушке с подобной формой груди. Она признается, что в комментариях подписчики часто пишут ей оскорбления, но поклонников у девушки гораздо больше. Девушка призывает женщин не стесняться этой особенности.