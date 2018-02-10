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В Шотландии создали самый крепкий в мире джин

Сегодня, 18:45

В Шотландии компания Twin River создала крепчайший в мире джин, который имеет 77 градусов. Напиток получил название Naked Gun Uncut и был презентован в рамках выставки Gin Festival: North East и выпустили лимитированной партией.

Как рассказал сотрудник Twin River, 77-градусный ограниченный Naked Gun Uncut, который стал самым крепким в своем роде в мире, был произведен на ликероводочном заводе предприятия. Всего в широкую продажу выпустили 101 бутылку. Не учитывая на повышенную крепость, шотландский напиток имеет орехово-кремовый аромат и явный сладковатый привкус с легкими нотками можжевельника. Когда Лиам Пенникук, опытный дегустатор, попробовал новый джин, то заявил, что он слишком хороший, чтобы им не делиться с другими.

В Канаде известная компания Bacardi по странной ошибке выпустила 77-градусный джин, в результате власти заставили изъять бутылки из продажи.


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