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Житель Британии проснулся после тусовки без кончика пальца

Сегодня, 03:15

Житель Лестера в Великобритании оказался жертвой своего пристрастия к шумным тусовкам. 26-летний Дуэйн Томпсон после очередной пьянки проснулся без кончика пальца, при этом он совершенно не помнил, как такое могло произойти.

 Историю о незадачливом британце напечатало издание Mirror. Мужчина веселился со своими друзьями и девушкой в ресторане, последнее, что он запомнил после этой гулянки, - как они все вместе сфотографировались в ресторане около 10 часов вечера, а затем герой истории пошёл брать напитки, далее память обрывается. Продолжение веселья осталось в тумане. Томпсон проснулся утром в парке, его левая рука кровоточила, кончика среднего пальца не было. Кроме того, ноги мужчины покрывали ссадины, а рубашка была разорвана.
Фотографии на смартфоне не прояснили ситуации, друзья также ничего не смогли сообщить, поэтому британец обратился в полицию с целью узнать, возможно, его приключения попали на камеры наблюдения или на глаза случайным свидетелям. Пострадавший палец медики прооперировали, удалив часть кости и сшив кожу. Самым печальным в данной истории оказалось то, что Дуэйна бросила его девушка, заподозрив в измене.


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