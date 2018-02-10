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В Лос-Анджелесе врачи обнаружили моллюска в локте ребенка

Сегодня, 18:03

В больницу Лос-Анджелеса семья обратилась с жалобой на то, что у ребенка на локте образовалась небольшая опухлость. Снаружи это напоминало абсцесс, но припухлость не болела и не чесалась, как сказал мальчик. Оказалось, что в локте ребенка жил моллюск.

Тогда врачи приняли решение разрезать рану, чтобы избавиться от гноя, но в процессе обнаружили что-то темное и твердое. Как оказалось позже, это был моллюск. Он попал туда из яйца, когда мальчик поскользнулся и упал возле водоема. Тогда яйцо и попало в образовавшуюся ранку.

Улитка была диаметром около четырех миллиметров. Это была литторина, которая может вырасти до 25 мм. Врачи прописали мальчику курс антибиотиков и уже спустя неделю ребенок был здоров. Моллюск выжил в такой необычной среде в связи с способностью держать влагу внутри себя.

Врачи позволили 11-летнему мальчику, который был и так напуган от произошедшего, оставить улитку себе, чтобы он смог похвастаться перед друзьями, однако моллюск умер на следующий день.


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