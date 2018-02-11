В США НЛО посетил розыгрыш Суперкубка

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Некий гражданин США, по каким-то причинам не попавший на Суперкубок по футболу, проходивший в Миннесоте, компенсировал неудачу снимком неопознанного летающего объекта, зависшего над стадионом. По словам автора снимка, НЛО некоторое время повисел над ареной Bank Bank, а затем отправился к Луне.

Невероятно, но даже гуру всех уфологов планеты Земля, коим является Скотт Уоринг, негативно и даже с негодованием отнесся к опубликованному снимку. По словам известного конспиролога, находившего кошек на Марсе, такая неприкрытая и грубо слепленная подделка недостойна широкой публикации и роняет тень на доброе имя представителей альтернативной науки.

Вслед за авторитетным Уорингом, остальные комментаторы зло высмеяли попытку жителя Миннесоты прославится на фоне великого спортивного события, произошедшего одновременно с прилетом представителей инопланетного разума. Неужели 100 тысяч зрителей, как бы они не были увлечены матчем, не заметили бы такой гигантский объект, зависший над их головами. Этот риторический вопрос стал общим рефреном комментариев.