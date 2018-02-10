В США очевидец снял на видео перевозку гигантской ядерной ракеты рядом с Зоной 51

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Житель штата Невада (США) опубликовал в сети одно из самых обсуждаемых видео текущей недели, на котором запечатлен перевозящий гигантскую ядерную ракету конвой. Запечатленные в ролике события происходят на шоссе Sore Finger Road, проходящем рядом с Зоной 51.

В настоящее время интернет-сообщество активно дискутирует, действительно ли запечатленный жителем американского штата Невада гигантский объект является ядерной ракетой. Как бы там ни было, перевозящий его конвой точно не хотел оказаться на глазах большого количества свидетелей. Для перевозки якобы смертельного орудия правоохранители выбрали автотрассу Sore Finger Road, которой, по словам местных жителей, мало кто пользуется. Предполагаемая ядерная ракета двигалась в сторону небезызвестной Зоны 51 (военная база США в Неваде).

Официальные представители полиции и военных ведомств Штатов никак не прокомментировали таинственную переброску гигантского объекта.