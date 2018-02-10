Треть жителей Великобритании стыдится поведения своих детей в самолетах

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Социологи Великобритании провели опрос среди местного населения на тему поведения их детей во время авиапутешествий. Как оказалось, трети опрошенным стыдно за выходки своих отпрысков в самолетах.

Согласно результатам соцопроса, трети жителей Великобритании хоть раз в жизни приходилось краснеть за поведение своих детей во время перелетов. 15% из данной категории респондентов получали от пассажиров и членов экипажа прямые жалобы на плачь ребенка. Четверть опрошенных конфликтовала из-за поведения детей с рядом сидящими попутчиками, а 23% летающих родителей приходилось выслушивать жалобы от других пассажиров, переданные посредством членов экипажа.

Также авторы соцопроса рассказали о самых действенных способах отвлечения детей от утомительного процесса полета. Дабы ребенок не устраивал истерику и дебош, рекомендуется побаловать его вкусной едой. 52% респондентов активно используют данный метод «спокойного» полета. Четверть участников опроса дают детям успокоительное, а 29% авиапутешественников предпочитают уходить от проблемы, садясь в отдаленных от чрезмерного внимания местах.