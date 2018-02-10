Уничтожение боевиков из мощной пушки в Афганистане попало на видео

Сегодня, 14:12

В сети появилось видео уничтожения автомобиля боевиков «Талибан»* (запрещена в РФ по решению Верховного суда) из мощной пушки GAU-8 Avenger схемы Гатлинга в Афганистане. Машину террористов сбили американским штурмовиком A-10 Thunderbolt II.

На видео, опубликованном в сети, видно, как автомобиль боевиков на большой скорости подбивают снарядом мощной пушки, после чего машина проезжает еще несколько метров и останавливается. Далее террористы подверглись атаке во второй раз. Автомобиль боевиков «Талибан»* атаковали в районе Кандагара в конце января 2018 года.

В момент нападения террористы имели при себе станковый крупнокалиберный пулемет ДШК. Автомобиль боевиков атаковали мощной пушкой GAU-8 Avenger схемы Гатлинга. В данный момент она считается самым мощным оружием авиации.