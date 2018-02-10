Житель Финляндии выиграл 90 млн евро в лотерею Eurojackpot

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Ану Кютё, руководящий компанией Veikkaus, сообщил о рекордном европейском выигрыше в истории азартных игр. Житель городка Лоймаа (Финляндии) сорвал куш в размере 90 миллионов евро в лотерею Eurojackpot.

Миллионы людей со всех европейских государств регулярно покупают билеты Eurojackpot в надежде выиграть огромную сумму денег. В их число входит житель финляндского городка Лоймаа, ставший счастливым обладателем рекордного в европейской истории азартных игр выигрыша, заявил Ану Кютё. Купон пока что неизвестного новоиспеченного богача принес ему 90 миллионов евро.

Предыдущий рекорд Eurojackpot был установлен еще один жителем Финляндии в 2014 году, заполнившим купон на 61,2 миллиона евро, подытожил глава компании Veikkaus. К слову, Eurojackpot – это классический денежный розыгрыш, в котором участникам предлагается составить в двух этапах одну ставку.