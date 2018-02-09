На севере Австралии смельчак поймал парочку крокодилов на реке

Вчера, 23:45

Житель Австралии сумел изловить двух гребнистых крокодилов в реке на севере страны и назвал их в честь своих неприятелей. Рептилии наносили вред скоту, который приходил на водопой.

Население северной части Австралии достаточно долгое время страдало от поступков крокодилов, которые жили в местном водоеме. Рептилии поджидали скот, который приходил на водопой, а потом нападали на своих жертв и поедали тела погибших животных. Спасения от крокодилов практически не было. Но одному из местных жителей региона удалось все же прекратить это безобразие. Отважный мужчина сумел изловить пару гребнистых крокодилов.

Тушки их он подвесил на своем подворье, как трофей, и присвоил им имена двоих своих неприятелей. Он назвал их Гоббо и Кроко. Жители Северного региона теперь надеются, что их скотину больше никто не тронет. Но неизвестно, были ли наследники у ненасытных хищников.