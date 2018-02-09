Во Франции продлили арест художнику Павленскому на 4 месяца

Вчера, 22:55

Французская Фемида продлила арест российскому художнику Петру Павленскому ещё на 4 месяца. Мужчина получил обвинение в поджоге здания, где размещается Банк Франции.

С сообщением об этом выступила адвокат обвиняемого. Она рассказала, что подзащитный будет находиться под стражей на протяжении ещё 4 месяцев. Известно, что поджог он совершил в рамках мероприятия по художественному перфомансу. Кроме того, правозащитница проинформировала, что Павленский снова решил объявить голодовку.

Известно, что он был замечен в совершении поджога входа в Банк Франции в октябре минувшего года. Это случилось на площади Бастилии и получило широкий резонанс. За умышленный поджог, следствием которого могла быть гибель людей, по французскому законодательству, подозреваемому может угрожать до 10 лет тюремного срока и штраф в размере 150 тыс. евро. В то же время поступает информация, что Павленский переведён в распоряжение психиатров местной полицейской префектуры.

Павленский покинул Россию после того, как там против него было возбуждено дело об избиении коллеги-актёра и сексуальных домогательствах к актрисе, с которой он работал в одном театре.

Франция предоставила ему политическое убежище. Ранее он был замечен в том, что прибивал свой половой орган к брусчатке на Красной площади и пытался поджечь здание ФСБ.