Самое черное в мире здание возвели к Олимпиаде в Южной Корее

Сегодня, 06:15

Специалисты построили самое черное здание в мире к началу Олимпиады в Южной Корее. С 9 февраля этот павильон торжественно встретит своих гостей.

Главным автором идеи постройки самого черного здания на планете стал архитектор Асиф Хан. Его идея уникальна. Конструкция павильона черного цвета, а по всему периметру здания торчат трубки, которые создают эффект звездного сияния. Это здание торжественно открыли 9 февраля, на церемонии старта Олимпиады в южнокорейском Пхенчане.

Surrey NanoSystems создали самый черный красочный пигмент, который на 99,9% поглощает солнечное излучение. Специалисты говорят, что когда подойти к стенам самого черного здания, создается впечатление смещенного пространства. Каждый, кому посчастливится увидеть данную конструкцию, останется полон приятных эмоций.