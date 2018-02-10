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Самое черное в мире здание возвели к Олимпиаде в Южной Корее

Сегодня, 06:15

Специалисты построили самое черное здание в мире к началу Олимпиады в Южной Корее. С 9 февраля этот павильон торжественно встретит своих гостей.

 Главным автором идеи постройки самого черного здания на планете стал архитектор Асиф Хан. Его идея уникальна. Конструкция павильона черного цвета, а по всему периметру здания торчат трубки, которые создают эффект звездного сияния. Это здание торжественно открыли 9 февраля, на церемонии старта Олимпиады в южнокорейском Пхенчане.

Surrey NanoSystems создали самый черный красочный пигмент, который на 99,9% поглощает солнечное излучение. Специалисты говорят, что когда подойти к стенам самого черного здания, создается впечатление смещенного пространства. Каждый, кому посчастливится увидеть данную конструкцию, останется полон приятных эмоций.


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