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Дед-долгожитель расстроился из-за реального своего возраста

Сегодня, 18:40

Видеосюжет с главным героем дедом-долгожителем стал вирусным в Сети. Мужчина очень расстроился, когда узнал, что он постарел. Пользователи поражаются жизнерадостности пенсионера и его желанию оставаться вечно молодым.

В интернете набирает все больше популярности уникальное видео. Главным героем в ролике стал дед-долгожитель, который узнал о своем истинном возрасте от родного сына. Молодой мужчина сообщил пенсионеру о том, что он уже прожил 98 лет. К удивлению, но родитель необычайно расстроился таким откровенностям.

На видео он выглядит очень активным, нельзя сразу установить, что его преклонный возраст может стать препятствием в ярком жизненном тоннусе. Пользователи охотно приняли новый материал и начали оставлять под сюжетом массу комментариев. Деду-долгожителю желали оставаться таким же молодым душой еще несколько десятков лет.


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