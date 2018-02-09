Возгорание в аэропорту Амстердама возле ВПП оказалось учебным

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В аэропорту Амстердама «Схипхол» возле ВПП произошло сильное возгорание. Как оказалось, ЧП создали в рамках учебной программы FireFly.

Как проинформировали представители администрации аэропорта «Схипхол» в Амстердаме, в рамках учебной программы FireFly был сымитирован пожар возле взлетно-посадочной полосы. FireFly представляет собой пожарную службу воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в амстердамском аэропорту произошло серьезное возгорание. Из окон здания можно было наблюдать, как огонь охватывает площадь возле взлетно-посадочной полосы и самолета, припаркованного на ней. Для ликвидации пожара на место ЧП в оперативном порядке отправились пожарные машины. Эти учения прошли успешно, отмечает администрация.