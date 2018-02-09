В Индонезии мужчина сварил и съел пенис начальника из-за невыплаты зарплаты

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В Индонезии мужчина сварил и съел пенис своего начальника из-за невыплаты зарплаты на протяжении трех лет. Инцидент зафиксирован в декабре месяце в провинции Джамби.

По предварительным данным, 54-летний мужчина прокрался в хижину, где спал его начальник, владелец плантации масличной пальмы. Изначально он несколько раз ударил мачете свою жертву и отрезал его гениталии. После гражданин позвал на помощь 16-летнего сына и они вместе спрятали труп.

Работник плантации сварил член начальника, посыпал его приправой и съел. По его словам, этот ритуал является необходимостью, чтобы дух убиенного не являлся к нему. Известно, что мужчине на работе должны были 81 тысячу рублей (20 миллионов рупий). Злоумышленнику грозит пожизненный срок, его сыну, как несовершеннолетнему гражданину Индонезии, присудят более мягкое наказание.