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На Украине туриста из Польши заставили поднять флаг УПА

Сегодня, 16:41

На Украине прибывшего из Польши туриста заставили поднять флаг УПА*(запрещена в РФ). Он сделал этого после получения угроз собственной безопасности, если не выполнит этого.

 Это произошло в западном украинском регионе, на территории Ивано-франковщины. Там хозяин отеля, находящегося в селе Микуличин, продемонстрировал остановившемуся у него поляку свой «патриотизм».

Он заставил постояльца поднять над своим заведением флаг УПА*(запрещена в РФ). После этого он похвалился своим «подвигом» в аккаунте в Facebook.

Как рассказывают очевидцы, флаг там висел изначально. Прибывший в эту гостиницу поляк возмутился данному факту и снял символ, который он счёл для себя оскорбительным.

После этого рассердился хозяин отеля, попытавшись заставить своего гостя вернуть флаг на место. Тот наотрез от этого отказался. Тогда собственник гостиницы пригрозил вызовом АТОшников, которые сильно побьют гостя Украины. После этого, тот решил вернуть флаг на место.

В Польше действует запрет на пропаганду бандеровской идеологии. За это может последовать даже тюремное наказание. На Украине всё с точностью до наоборот. Отрицается даже «Волынская резня».

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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