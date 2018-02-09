Более сотни человек в День Святого Валентина пройдут голыми в Сан-Франциско

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14 февраля в Сан-Франциско пройдёт парад нудистов ко Дню Святого Валентина. Более сотни людей без одежды хотят показать, что любовь возможно в негляже только.

Впервые парад был проведён в 2013 году. Тогда 76 человек вышли голыми на улицы Сан-Франциско и кричали в рупор, что любовь должна быть без одежды. В 2018-м в параде нудистов могут принять более сотни человек, считают организаторы. Мероприятие согласовано с администрацией города и будет длиться около 2 часов.

Климат Сан-Франциско позволяет в это время года оголиться полностью и забыть про стеснения. Джипси Тауб, организатор парада, считает мероприятие абсолютно правильным и направленным на то, чтобы люди не скрывали пикантные части своего тела перед любимым человеком. Парад начнётся на улице Кастро и закончится возле ступенек мэрии. Всё это происходит в День Святого Валентина символично, ведь нудисты, принимающие участие в мероприятии, считают праздник влюблённых главным событием в году.