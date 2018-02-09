В Амстердаме туристам запретили разглядывание проституток

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В Амстердаме туристам, посещающим квартал Красных фонарей, запретили разглядывание работающих там проституток. Новшество, принятое властями города, вступит в силу с апреля.

Помимо того, туристам, посетившим Амстердам, будет запрещено употребление алкоголя, шумное поведение и фотографирование «тружеников» секс-индустрии. Гидам, которые намерены водить экскурсионные группы в район Красных фонарей, теперь понадобится особое разрешение. При этом с ними должно быть не более 20 туристов.

Принятие столь строгих мер мэрия объясняет тем, что число экскурсионных групп, посещающих данное место для того, чтобы просто «поглазеть», существенно возросло. Приводится информация, что во время пик (это период 11 – 12 часов дня) там могут находиться одновременно около 27 многочисленных групп туристов.

Также экскурсии запрещено проводить после 23-00. Гиды должны обеспечивать правило, чтобы экскурсанты не стояли к проституткам лицом. Штрафы за нарушение установленных правил довольно существенны. Самостоятельному гиду это обойдётся в 190 евро. Для туркомпаний размер наказания выше в 5 раз.

На этом нововведении городской муниципалитет останавливаться не собирается. Сейчас на повестке дня введение налога на участников туров в район Красных фонарей.