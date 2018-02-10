В Португалии голый мужчина подрался с вооружёнными полицейскими

Сегодня, 00:30

В Португалии полностью обнаженный мужчина посреди автомобильной дороги начал драку с полицейскими, которые были вооружены. Мужчина находился явно в неадекватном состоянии.

Окруженный полицейскими, он размахивал кулаками на все стороны, крутился и не давал к себе подойти. Когда сотрудник полиции, стоящий сзади него, замахивается дубинкой, нетрезвый мужчина с ловкостью уклоняется. Несмотря на попытки отпираться, полицейские сбили с ног безумца и надели на него наручники.

Напомним, что недавно в Австралии голый мужчина, который представился полиции как Кевин Тернер, угрожал избить полицейских пенисом. Это случилось в городе Манджера в Западной Австралии.

Пьяный 54-летний мужчина устроил шум у себя в квартире, на что пожаловались соседи. Когда приехала полиция, Тернер встретил их полностью обнаженный и отказался одеваться. При этом он обещал избить сотрудников членом, сопровождая слова соответствующими движениями.