В британском парламенте набирает обороты секс-скандал

Вчера, 22:30

Парламент Великобритании на самом деле является самым развратным. Сотрудники учреждения, как выяснилось, домогались каждого пятого работника. При этом, среди пострадавших не только женщины, но и мужчины.

Домогательство к каждому пятому сотруднику совершалось на протяжении всего 2017 года.

Данные факты удалось выявить благодаря опросу, в котором 1377 работников парламента ответили анонимно. Почти 40% опрошенных признались, что домогательства являются регулярным действием по отношению к ним.

Чаще всего домогательствам подвергнуты сотрудницы учреждения, однако и мужчин такая участь не обходит. Но их в списке меньше в два раза, чем женщин.

Эксперты заявляют, что жертвы терпят домогательства и никому в них не признаются, потому что ситуация длится уже не один год. Предполагается, что страдающие от приставаний сами считают подобные действия руководства за часть карьерного роста.