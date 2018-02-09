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В британском парламенте набирает обороты секс-скандал

Вчера, 22:30

Парламент Великобритании на самом деле является самым развратным. Сотрудники учреждения, как выяснилось, домогались каждого пятого работника. При этом, среди пострадавших не только женщины, но и мужчины.

 Домогательство к каждому пятому сотруднику совершалось на протяжении всего 2017 года.
Данные факты удалось выявить благодаря опросу, в котором 1377 работников парламента ответили анонимно. Почти 40% опрошенных признались, что домогательства являются регулярным действием по отношению к ним.
Чаще всего домогательствам подвергнуты сотрудницы учреждения, однако и мужчин такая участь не обходит. Но их в списке меньше в два раза, чем женщин.
Эксперты заявляют, что жертвы терпят домогательства и никому в них не признаются, потому что ситуация длится уже не один год. Предполагается, что страдающие от приставаний сами считают подобные действия руководства за часть карьерного роста.


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