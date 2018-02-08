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Видео с дракой черепахи и акулы покорило Сеть

Вчера, 23:01

Видео с кадрами жестокой драки между черепахой и акулой попало на просторы всемирной Сети. Ученый Даниэль Браун сам лично снимал шокирующие кадры на свою камеру.

 Уникальные кадры жестокого противостояния между жителями океана попали на видеоролик в Сеть. На видео, которое снял лично наблюдатель Даниэль Браун, видно, как тигровая акула атакует морскую черепаху. Обитательница глубин заметила случайно заплывшую черепаху и решила на нее напасть, чтобы убить. Акула начала активно нападать, но черепаха также не спасовала в бою. Она хоть и намного меньше размерами, но старалась давать отбор врагу всеми способами, как могла. Свой толстый панцирь существо использовало в качестве щита, подобно рыцарю на турнире.

Видео с элементами жестокой драки между акулой и черепахой поразило пользователей Всемирной паутины. Многие писали, что черепаха – самый грозный боец. Некоторые даже готовы были поставить ставки.


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