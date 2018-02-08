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В США воспитатели детсада за выщипанную монобровь мальчикам ответят в суде

Вчера, 22:40

Воспитатели детского сада в США выщипывали детям монобровь пинцетом. Матери двоих мальчиков намерены обратиться в суд за проведенные издевательства над их чадами.

 Две молодые женщины из США планируют обращаться с иском в суд одного из штатов за защитой прав своих малолетних детей. Дело в том, что воспитательницы одного из детских садов, в котором находились их дети, выщипали с помощью пинцета монобровь у мальчиков. Родительницы заметили покраснение области переносицы у мальчиков.

После заданных вопросов дети сообщили, что стало причиной такого раздражения кожного покрова. Матери немедленно сообщили о произошедшем администрации детского дошкольного заведения. В ответ заведующая лишь посмеялась. В итоге обе матери собрали пакет нужных документов и будут искать защиту прав ребенка в суде от неправомерных посягательств сотрудников детского сада.


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