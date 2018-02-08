Израиль снова атакован сирийскими военнослужащими

Вчера, 21:46

Военное командование Израиля сообщило о том, что произошел акт обстрела территории со стороны Сирии. Пострадавших нет, но следы выстрелов замечены в регионе, подконтрольном израильским военным.

На официальном портале военного ведомства Израиля появилось извещение о том, что их территории снова подверглись массовому обстрелу со стороны Сирии. Внимание акцентировалось на небольшом поселении Маждаль-Шамс, которое контролируют израильские солдаты. Остатки следов вооруженной атаки зафиксированы в северной части населенного пункта в зоне Голанских высот.

В тексте сообщения также указано, что в результате обстрела Сирией окрестностей Маждаль-Шамса пострадавших нет. От выпущенных боеприпасов пострадал лишь дом одного из жителей населенного пункта. Людей в помещении на момент атаки не оказалось.